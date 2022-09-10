В Кремле ответили на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина и Карла III

В Кремле заявили, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и новоиспечённого короля Великобритании Карла III пока не запланирован. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом", — сказал он в ходе брифинга.