В Кремле ответили на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина и Карла III
В Кремле заявили, что телефонный разговор президента России Владимира Путина и новоиспечённого короля Великобритании Карла III пока не запланирован. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, никаких телефонных разговоров в графике у президента нет с новым монархом", — сказал он в ходе брифинга.
При этом представитель Кремля отметил, что другие международные телефонные переговоры у Путина есть в графике на следующей неделе.
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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. Сегодня, 10 сентября, Карла III официально провозгласили королём.
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