Песков: Пока не определено, кто будет представлять РФ на похоронах Елизаветы II
Россия пока не определила, кто будет представлять страну на похоронах Елизаветы II. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет", — сказал он.
Песков предположил, что это, вероятнее всего, уже будут заботы организаторов.
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Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.
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