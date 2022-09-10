Иран предупредил о возможном провале ядерной сделки из-за Европы

Заявления "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании), в которых эти страны осуждали позицию Тегерана, ведут переговоры по ядерной сделке к провалу. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Насер Канани Чафи.

"К сожалению, три европейские страны этими непродуманными заявлениями сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров [по ядерной сделке]", — приводятся его слова в сообщении телеграм-канала МИД Ирана.