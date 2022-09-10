Иран предупредил о возможном провале ядерной сделки из-за Европы
МИД Ирана: Заявления "евротройки" ведут к провалу ядерной сделки
Заявления "евротройки" (Франции, Германии и Великобритании), в которых эти страны осуждали позицию Тегерана, ведут переговоры по ядерной сделке к провалу. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел ИРИ Насер Канани Чафи.
"К сожалению, три европейские страны этими непродуманными заявлениями сделали шаг в сторону [политики] Израиля, которая ставит целью провал переговоров [по ядерной сделке]", — приводятся его слова в сообщении телеграм-канала МИД Ирана.
Ранее Лайф писал, что "евротройка" сочла ядерную программу Ирана выходом за рамки мирного атома. В заявлении стран, в частности, подчёркивается, что Тегеран должен в полной мере и в срочном порядке добросовестно сотрудничать с МАГАТЭ, а именно технически достоверно ответить на вопросы агентства о местонахождении всех ядерных материалов на иранской территории.
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