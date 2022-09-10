В ЛНР рассказали о ситуации у границы с Харьковской областью
Народная милиция ЛНР: Обстановка в городе Сватово спокойная
В городе Сватово Луганской Народной Республики, который находится рядом с границей Харьковской области, ситуация спокойная. Он под контролем союзных войск России и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.
Как передаёт агентство, украинских силовиков там нет. Прибывают эвакуирующиеся из Харьковской области люди, затора на блокпосту удаётся избежать. Вынужденные переселенцы едут дальше вглубь ЛНР.
"Обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боёв или отступлений", — сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, идёт организованная эвакуация из города Купянска, который относится к Харьковской области. Много автобусов с номерами ДНР движется со стороны Красного Лимана для вывоза людей.
Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. В ведомстве отметили, что это было сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
ТАСС / Александр Река