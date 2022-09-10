В ЛНР рассказали о ситуации у границы с Харьковской областью

В городе Сватово Луганской Народной Республики, который находится рядом с границей Харьковской области, ситуация спокойная. Он под контролем союзных войск России и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Как передаёт агентство, украинских силовиков там нет. Прибывают эвакуирующиеся из Харьковской области люди, затора на блокпосту удаётся избежать. Вынужденные переселенцы едут дальше вглубь ЛНР.

"Обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боёв или отступлений", — сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, идёт организованная эвакуация из города Купянска, который относится к Харьковской области. Много автобусов с номерами ДНР движется со стороны Красного Лимана для вывоза людей.