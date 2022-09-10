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10 сентября, 19:30

В ЛНР рассказали о ситуации у границы с Харьковской областью

Народная милиция ЛНР: Обстановка в городе Сватово спокойная

В городе Сватово Луганской Народной Республики, который находится рядом с границей Харьковской области, ситуация спокойная. Он под контролем союзных войск России и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Как передаёт агентство, украинских силовиков там нет. Прибывают эвакуирующиеся из Харьковской области люди, затора на блокпосту удаётся избежать. Вынужденные переселенцы едут дальше вглубь ЛНР.

"Обстановка здесь и в городе спокойная, стабильная. Никаких боёв или отступлений", — сказал журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, идёт организованная эвакуация из города Купянска, который относится к Харьковской области. Много автобусов с номерами ДНР движется со стороны Красного Лимана для вывоза людей.

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Как сообщал Лайф, ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. В ведомстве отметили, что это было сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

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ТАСС / Александр Река

Андрей Григорьев

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