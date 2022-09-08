Россия и Китай начинают создавать новую модель международной безопасности О том, что система международных отношений устарела и пора создавать новую, сегодня заявили главы исторических обществ России и Китая. Как это будет происходить и от чего зависит, обсуждали эксперты. 8 сентября, 17:25 Обложка © Shutterstock

Структура современного мира не выдержит манипуляций и узурпации рядом государств международного права, диктат Запада уже не воспринимает большая часть стран. Международному сообществу предстоит выработать новую систему мировой безопасности, избежав ошибок прошлого, выбрав диалог цивилизаций, чтобы вернуть доверие и уважение друг к другу. Особую роль в выработке новых решений и модели системы безопасности сыграет взаимодействие экспертов-историков, политологов и философов. Об этом сегодня говорили представители России и Китая — глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян, а также политологи в ходе видеоконференции, посвящённой историческому процессу в новейшее время.

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что в международных отношениях назрели изменения, воплощающие равенство всех участников. Но этому процессу препятствует группа западных тоталитарно-либеральных государств, которые узурпировали право определять вектор развития человечества. Об этом он заявил в ходе российско-китайского круглого стола "Исторический процесс в новое и новейшее время и структура современного мира".

События последних недель свидетельствуют о том, что США продолжат всеми силами затягивать конфликт на Украине, не считаясь ни с огромными потерями украинских вооружённых формирований, ни с перспективой обнищания своих европейских сателлитов. Впрочем, история учит нас, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно оборачиваются крахом. Сергей Нарышкин Председатель Российского исторического общества и глава СВР РФ

По его мнению, большинство стран не присоединились к западной кампании по "отмене" России. В мире растёт понимание происходящих глобальных трансформаций, всё чаще можно услышать несогласие с агрессивной политикой западных стран. Поэтому на первый план выходит международное сотрудничество в выработке решений, так как "роль взаимодействия экспертов-историков, политологов, философов нельзя недооценивать".

Диктат Вашингтона и требование соблюдать некий "порядок, основанный на правилах", которые тут же резко нарушаются странами Запада, грубое вмешательство в дела суверенных государств стали для подавляющей части государств мира обыденностью, с которой приходится бороться каждый день. Президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян отметил, что в мире накапливается дефицит доверия между странами.

Человечество ещё не вышло из кризиса, вызванного пандемией, но возникают всё новые угрозы безопасности, усиливается протекционизм и буллинг, накапливается дефицит доверия, который и ведёт к дефициту мира. Чтобы сохранить свой экономический статус, некоторые крупные державы вернулись к менталитету холодной войны и создали лагерную конфронтацию, что ещё больше усугубило беспорядки в мире. Гао Сян Президент Академии исторических исследований Китая

Также представитель Пекина напомнил, что вопрос о том, что необходимо делать в этой ситуации, сейчас тревожит всех. Он предложил вспомнить историю, чтобы выйти из бедственного положения, и привел высказывание главы Китая Си Цзиньпина: "Процесс развития человеческого общества — это процесс постоянного обмена, интеграции, инноваций различных цивилизаций, которые на протяжении всей истории стали общими достижениями человечества". Ни одна из человеческих цивилизаций не лучше, чем другая, важно сохранить между ними гармонию.

По оценке Гао Сяна, современный мир вступил в период бурных перемен и человечество выходит на новый уровень взаимодействия. Грядет рассвет новых видов научно-технической революции, и на пути к новым историческим вехам важно не растерять накопленную поколениями культуру и научные разработки.

— Мы должны извлечь уроки из исторического опыта, договориться об общей и устойчивой концепции безопасности и вместе работать над созданием новой сбалансированной системы. Только тогда мы сможем предложить будущим поколениям дальнейшее развитие и мир, — резюмировал Гао Сян.

Сергей Нарышкин отметил, что выйти из глобального кризиса предстоит, выработав новую, более устойчивую систему международных отношений, в основу которой будет положена китайская концепция сообщества единой судьбы человечества и российская доктрина многополярности.

Напомним, впервые глава КНР Си Цзиньпин заявил о концепции сообщества единой судьбы человечества в марте 2013 года в ходе своего первого зарубежного визита в Россию после вступления в должность. "Во мне часть тебя, а в тебе — часть меня", — сказал, выступая перед студентами МГИМО, председатель КНР. Позднее эта идея была усовершенствована в процессе многих международных мероприятий, превращаясь во всемирный консенсус.

Человечество имеет одни и те же общие проблемы, которые можно решить только сообща. Если страны между собой выясняют отношения, то решать их намного сложнее. Я имею в виду природные проблемы ресурсов, экологии, народонаселения, безопасности и многие другие. Это и есть суть китайской концепции. Дело в том, что за последние десять лет едва ли не каждый документ, который выходит в Китае, ссылается на пункт о единой судьбе человечества. Андрей Островский Китаевед, доктор экономических наук

Китаевед Андрей Островский отметил, что новые центры принятия решений будут смещаться на Восток. В Восточной Азии экономическое развитие идёт более быстрыми темпами, чем на Западе, то же самое касается роста ВВП этих стран. Сейчас разворачивается дискуссия, как переходить России с евро и доллара на юань и другие валюты.

— Кроме Москвы, Пекина, Дели, Анкары, Джакарты, Каракаса и Бразилии появляются новые достаточно сильные державы, их политика определяется экономикой. Насколько страна становится экономически сильней, настолько она увеличивает свой политический международный вес, — подчеркнул Островский.

Эксперт добавил, что в ближайшие недели появятся детали возможной конфигурации будущей международной системы. Скоро в Самарканде пройдет встреча ШОС, куда планирует войти Иран, а затем 17 октября начнётся XX съезд Коммунистической партии Китая. И эти события повлияют на мировые структуры, потому что, например, Пекин обозначит свою внутреннюю и внешнюю политику.

Фото © shutterstock Почему России и Китаю предстоит выработать новую модель международных отношений? 0 Потому что остальные страны находятся в колониальной зависимости от США Многополярному миру потребуется несколько центров принятия решений Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева