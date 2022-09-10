США решили помочь "истощённой" Европе перевооружиться
Politico: США выделят истощённым союзникам в Европе гранты для покупки оружия
У США возникли проблемы с союзниками из Восточной Европы. Страны по восточному флангу блока истощили военные запасы из-за отправки оружия на Украину. Снять эту "головную боль" Вашингтон решил предоставлением союзникам грантов на покупку военного оборудования у американских оборонных компаний. Об этом сообщает газета Politico.
"Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО", — пишет издание.
Газета отмечает, что такая мера призвана развеять "некоторые опасения", особенно в странах Прибалтики. Там обеспокоены, что стали более уязвимыми после того, как "передали так много оружия" Украине. При этом Восточная Европа, говорится в материале, продолжит сбывать запасы советской техники Киеву.
Как писал Лайф ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отправке новых сил НАТО на восток. Он сообщил, что тем самым альянс посылает однозначный сигнал Москве о готовности "защищать каждый дюйм территории союзников".
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