США решили помочь "истощённой" Европе перевооружиться

У США возникли проблемы с союзниками из Восточной Европы. Страны по восточному флангу блока истощили военные запасы из-за отправки оружия на Украину. Снять эту "головную боль" Вашингтон решил предоставлением союзникам грантов на покупку военного оборудования у американских оборонных компаний. Об этом сообщает газета Politico.

"Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО", — пишет издание.

Газета отмечает, что такая мера призвана развеять "некоторые опасения", особенно в странах Прибалтики. Там обеспокоены, что стали более уязвимыми после того, как "передали так много оружия" Украине. При этом Восточная Европа, говорится в материале, продолжит сбывать запасы советской техники Киеву.