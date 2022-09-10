Турция обвинила Грецию в обстреле гражданского судна
Власти Турции обвинили Грецию в том, что её береговая охрана обстреляла гражданское судно. Это случилось 10 сентября в 13:27 (совпадает с мск) в международных водах в 11 морских милях к юго-западу от Бозджаады, передаёт CNN Turk.
Греческая береговая охрана обстреляла турецкое судно. Видео © Twitter / L_Team10
Как сообщает телеканал, после того как к месту ЧП были направлены катера береговой охраны Турции, греческий удалился. Обстрелу подверглось судно ро-ро (предназначенное для перевозки грузов на колёсной базе) "Анатолиан", которое ходит под флагом Коморских островов.
Судя по видео, снятого с турецкого судна, огонь вёлся из стрелкового оружия. Были прострелены стёкла. В Турции заявили, что произошедшее "полностью противоречит международному праву". Там намерены провести расследование.
Ранее Лайф писал, что Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, которые выполняли разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Это возмутило Турцию, однако Афины обвинили Анкару в преднамеренной провокации. Отношения двух стран, и без того напряжённые из-за территориального спора, в последнее время обострились.