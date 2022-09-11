Шойгу дал оценку действиям танкистов в спецоперации на Украине

Личный состав Танковых войск РФ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках действует чётко и грамотно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в поздравительном послании ко Дню танкиста. Текст его обращения опубликован в телеграм-канале оборонного ведомства.

"Сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, личный состав войск действует чётко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи", — отметил Шойгу.

Он добавил, что история бронетанковых войск в России — "это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине". Министр обороны подчеркнул, что танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка.

Отметил Шойгу также работу конструкторов и работников предприятий, которые создают современную военную технику. Министр поблагодарил всех за службу, ратный труд. Он пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия.