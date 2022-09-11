Шойгу дал оценку действиям танкистов в спецоперации на Украине
Шойгу: Танкисты в операции на Украине действуют чётко и грамотно
Личный состав Танковых войск РФ в ходе специальной военной "Операции Z" на Украине, в Донецкой и Луганской народных республиках действует чётко и грамотно. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в поздравительном послании ко Дню танкиста. Текст его обращения опубликован в телеграм-канале оборонного ведомства.
"Сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, личный состав войск действует чётко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи", — отметил Шойгу.
Он добавил, что история бронетанковых войск в России — "это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине". Министр обороны подчеркнул, что танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка.
Отметил Шойгу также работу конструкторов и работников предприятий, которые создают современную военную технику. Министр поблагодарил всех за службу, ратный труд. Он пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Как сообщал Лайф, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации на Украине военные отдали жизнь за Россию.
Минобороны РФ