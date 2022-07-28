Суд Москвы оштрафовал владельца Tinder на 2 млн рублей
Владеющую Tinder компанию Match Group оштрафовали в России на 2 млн рублей
Компания Match Group LLC, владеющая сервисом для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные российских пользователей оштрафована на два миллиона рублей. Решение вынес мировой суд Москвы.
"Признать виновной компанию Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сказано в решении судьи.
Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал на миллион рублей видеосервис Zoom. За то же несоблюдение закона была оштрафована и американская корпорация Apple — на два миллиона рублей. Компания впервые привлекалась к ответственности за подобное нарушение в нашей стране. Сегодня стало известно, что за отказ локализовать данные в России мессенджер WhatsApp должен будет выплатить 18 миллионов рублей.
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