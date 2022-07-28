Суд Москвы оштрафовал владельца Tinder на 2 млн рублей

Компания Match Group LLC, владеющая сервисом для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные российских пользователей оштрафована на два миллиона рублей. Решение вынес мировой суд Москвы.

"Признать виновной компанию Match Group LLC и назначить наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей", — сказано в решении судьи.