Дело казанского стрелка приблизилось к новому этапу

Дело Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской школе в 2021 году, СКР может отправить на утверждение в прокуратуру в конце сентября. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.

"Планируется, что в конце сентября следствие направит материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.