Дело казанского стрелка приблизилось к новому этапу
РИА "Новости": Дело Галявиева может быть направлено в прокуратуру в сентябре
Дело Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской школе в 2021 году, СКР может отправить на утверждение в прокуратуру в конце сентября. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.
"Планируется, что в конце сентября следствие направит материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — цитирует агентство слова собеседника.
Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.
Ранее Лайф узнал о новых фигурантах дела казанского стрелка Галявиева. Следствие планирует привлечь ещё трёх человек к уголовной ответственности. Речь идёт о директоре учебного заведения Амине Валеевой, инженере ООО "Союз пожарного мониторинга" Марате Зиганшине и главе ООО "Ваша безопасность" Сергее Иванове.
Напомним, бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев устроил стрельбу в учебном заведении утром 11 мая 2021 года, открыв огонь практически с порога. В результате погибло девять человек: семь школьников и две учительницы, одна из которых закрыла собой ребёнка. Стрелок был арестован. 10 декабря прошлого года стало известно, что ему предъявили окончательное обвинение.
ТАСС / Егор Алеев