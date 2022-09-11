Соседов озвучил диагноз Ротару и рассказал, почему она должна вернуться в Крым

Советская и украинская эстрадная певица София Ротару должна вернуться в Ялту, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Причиной убеждённости в этом телеведущий назвал диагноз, поставленный артистке врачами.

"У неё эмфизема лёгких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, в Москве и подавно", — рассказал Сергей Соседов в интервью порталу prozvezd.info.

У певицы есть недвижимость в Крыму. Но после начала российской военной операции исполнительница "Хуторянки" вернулась жить в украинское село Маршинцы. Соседов рассказал, что певица в столице всегда задыхалась, поэтому жила на полуострове и была там "и царь, и Бог". Он также озвучил мнение, что Ротару не нужно осуждать из-за её позиции.

"Если она будет выступать против националистов, её могут убить", — предположил Соседов.