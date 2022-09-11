Умер актёр из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин
Владимир Таныгин. Фото © VK / Вологодский драматический театр
Скончался артист Вологодского драматического театра Владимир Таныгин, который в числе прочего снимался в сериале "Глухарь". Об этом сообщила пресс-служба театра.
"Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актёра, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина", — говорится в сообщении на сайте труппы.
Актёр также известен по ролям в мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках. Труппа выразила искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Андреевича. В коллективе сообщили, что прощание состоится во вторник, 13 сентября, в 10:00 в Вологде.
Как ранее писал Лайф, умер художник Вышегородцев, работавший над "Каникулами в Простоквашино". Это произошло 9 сентября. Прощание с художником прошло 10 сентября в морге больницы имени Юдина.