Умер актёр из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин

Скончался артист Вологодского драматического театра Владимир Таныгин, который в числе прочего снимался в сериале "Глухарь". Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актёра, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина", — говорится в сообщении на сайте труппы.

Актёр также известен по ролям в мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках. Труппа выразила искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Андреевича. В коллективе сообщили, что прощание состоится во вторник, 13 сентября, в 10:00 в Вологде.