НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 01:10

Умер актёр из сериала "Глухарь" Владимир Таныгин

<p>Владимир Таныгин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-1036854_12805?z=photo-1036854_457247360/wall-1036854_12805" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вологодский драматический театр</a></p>

Владимир Таныгин. Фото © VK / Вологодский драматический театр

Скончался артист Вологодского драматического театра Владимир Таныгин, который в числе прочего снимался в сериале "Глухарь". Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актёра, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина", — говорится в сообщении на сайте труппы.

Актёр также известен по ролям в мини-сериале "Случай в аэропорту" и многих театральных постановках. Труппа выразила искренние соболезнования семье, родным и близким Владимира Андреевича. В коллективе сообщили, что прощание состоится во вторник, 13 сентября, в 10:00 в Вологде.

Актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер в 46 лет

Актёр из "Улиц разбитых фонарей" умер в 46 лет

Как ранее писал Лайф, умер художник Вышегородцев, работавший над "Каникулами в Простоквашино". Это произошло 9 сентября. Прощание с художником прошло 10 сентября в морге больницы имени Юдина.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров