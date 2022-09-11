Аналитик рассказал о "букете факторов", играющих против рубля
Аналитик Зварич: Курс рубля может снизиться из-за "букета факторов"
В среднесрочной перспективе курс рубля будет снижаться. Таким прогнозом поделился главный аналитик портала Банки.ру Богдан Зварич.
В интервью "Прайму" он отметил, что этой неделе основные мировые валюты дорожали к рублю, но к выходным вернулись к исходным позициям. Ему удалось удержать позиции, несмотря на сильное снижение рынка энергоносителей — ощутимо дешевела нефть. По мнению аналитика, на будущей неделе ситуация с курсом может повториться - курс мировых валют будет расти.
"Кроме пониженного предложения, их поддержит также ситуация на рынке энергоносителей, которую, при закреплении нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель, инвесторам придется закладывать в котировки рубля", — пояснил эксперт.
Также в пятницу Центробанк объявит своё решение по ключевой ставке. Скорее всего, она опять будет понижена, говорит финансист. В результате, к концу недели пара доллар/рубль может закрепиться выше 60,7 рубля.
"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70-75 рублей", — пояснил Зварич.
Как рассказывал Лайф, ранее другой аналитик посоветовал россиянам избавляться от валюты и вкладываться в драгоценные металлы. Он рассказал, при каком курсе лучше перейти в "деревянные".
Агентство "Москва" / Игорь Иванко