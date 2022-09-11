Стоматолог рассказал, как поза во сне может сказаться на прикусе и форме лица

Если часто спать на боку, то могут измениться положение зубов и форма лица. Об этом предупредил главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев. Он пояснил, что меняются прикус и форма челюсти.

"Привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица", — рассказал Ожерельев в интервью порталу Ura.ru.

Не стоит подкладывать под лицо руку, посоветовал доктор. Он объяснил, что это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса. Такие же последствия ждут, если спать без подушки. Правильное подголовье должно обеспечивать поддержку так, чтобы шея была расположена параллельно матрасу. В состоянии покоя зубы не должны соприкасаться друг с другом или быть плотно сжатыми. Это означает, что челюсти расслаблены. Кончик языка при этом будет находиться за верхними передними зубами и слегка касаться нёба, объяснил врач.

Также Ожерельев подчеркнул, что сразу после удаления зуба мудрости не рекомендуется спать на спине.

"Такая поза может спровоцировать возникновение отёка. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята", — добавил Ожерельев.