Как подготовить машину к зиме: Автоэксперт дал два совета

Лето закончилось, и пора готовить автомобиль к зиме. Среди прочего нелишним будет обратить внимание на состояние подкапотного пространства, а также защитить лакокрасочное покрытие от реагентов. Эти два совета дал водителям представитель Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.

В интервью радио Sputnik он пояснил, что за лето под капотом автомобиля мог накопиться слой грязи и насекомых. Если от всего этого своевременно не избавиться, позже может потребоваться дорогое обслуживание машины. Например, мусором может забиться радиатор. За несколько лет там накапливается толстый слой, который при обычной мойке не убрать.

"Если вовремя не решить проблему, то это может вылиться в серьёзные затраты, потому что придётся снимать радиатор и промывать его. Это чисто летняя история про пыль, грязь и насекомых", — отметил Георгий Красавцев.

Также он советует подготовить автомобиль к встрече с реагентами, которыми начнут обрабатывать дороги с наступлением холодов. Можно нанести на корпус машины защитное средство, которое ещё называют полировальной пастой или жидким стеклом.

"Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах", — посоветовал Красавцев.