Telegraph: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол

Президент РФ Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил нового короля Великобритании Карла III со вступлением на престол. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

"Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол", — говорится в публикации издания.

В статье напомнили, что Путин и Карл III, тогда ещё бывший принцем Чарльзом, встречались лично несколько раз. Например, когда российский лидер посещал Великобританию в 2003 году.