Telegraph: Путин первым из лидеров поздравил Карла III со вступлением на престол
Президент РФ Владимир Путин первым из мировых лидеров поздравил нового короля Великобритании Карла III со вступлением на престол. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
"Владимир Путин стал первым мировым лидером, поздравившим короля Карла III с официальным вступлением на престол", — говорится в публикации издания.
В статье напомнили, что Путин и Карл III, тогда ещё бывший принцем Чарльзом, встречались лично несколько раз. Например, когда российский лидер посещал Великобританию в 2003 году.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
ТАСС / AP / James Manning