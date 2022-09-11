"Безопасной дозы нет": В Минздраве пояснили, почему алкоголем нельзя снимать стресс

Алкоголь не спасает от стресса, а порой даже, напротив, является депрессантом. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что переход от ощущения радости после первой рюмки легко сменяется чувством угнетённости.

"К сожалению, у многих вошло в привычку снимать стресс или усталость с помощью алкоголя. Нельзя забывать, что алкоголь — это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетённости, следующему за этим состоянием, малозаметна", — сказал Мурашко журналистам во Всероссийский день трезвости.

Он отметил, что незаметность такого перехода от радости к депрессии делает приём алкоголя бесконтрольным. А из-за злоупотребления могут возникнуть серьёзные заболевания сердца, такие как алкогольная кардиомиопатия, гипертонические кризы и приступы мерцательной аритмии, которые часто осложняются инсультом.

Пристрастие к спиртному также усугубляет течение хронических заболеваний. Это может произойти, если уже есть ишемическая болезнь сердца. Алкоголь действует отравляюще на миокард, расширяет периферические сосуды, что повышает нагрузку на сердце, отметил Мурашко. Он напомнил, что, если хочется снять стресс, лучше прибегнуть к небольшим физнагрузкам и прогулкам на свежем воздухе.

"Безопасной дозы алкоголя не существует", — подчеркнул министр.