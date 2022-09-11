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10 сентября, 23:34

Вышел первый трейлер диснеевской "Русалочки" с темнокожей Ариэль

Компания Walt Disney Studios выпустила первый трейлер мюзикла "Русалочка" Роба Маршалла, где в роли Ариэль темнокожая актриса Холли Бэйли.

Согласно заявке производителя, картина станет адаптацией классического мультфильма Disney 1989 года. Русалочка Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради него согласилась на сделку с ведьмой Урсулой, отдав за ноги голос. В мюзикле также сыграют Хавьер Бардем, Джона Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джуд Акувидике и другие. Премьера назначена на май 2023 года.

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Ранее Лайф писал, что зрители мультфильма Disney+ Baymax наткнулись на трансгендера. Но рассердило их не только это. Бурю эмоций вызвало, что этот персонаж к тому же помогает роботу-медсестре выбрать женские гигиенические средства для 12-летней девочки.

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YouTube-канал / Walt Disney Studios

Арина Родионова

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