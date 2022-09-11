НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 сентября, 23:21

Экс-советник Пентагона объяснил, почему Байден ограниченно вооружает Украину

Экс-советник Пентагона Карбер: США ограниченно вооружают Киев из-за ядерных сил России

Президент США Джо Байден не поставляет Украине оружие в больших масштабах, потому что обеспокоен тем, что Россия может задействовать ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший советник генсека НАТО Манфреда Вёрнера, британского премьера Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

"Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век", — сказал он в интервью украинскому Пятому каналу.

Аналитик напомнил, что у России есть тысячи ядерных боеголовок, и этот факт президент США вынужден учитывать, поскольку его главная задача — защита американского населения.

Американский генерал призвал помочь Киеву ударить вглубь России

Американский генерал призвал помочь Киеву ударить вглубь России

Как сообщал Лайф, ранее в Пентагоне заявили, что с момента начала российской "Операции Z" Соединённые Штаты поставили Украине порядка полумиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS.

Обложка ©

Flickr / NATO

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров