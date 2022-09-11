Экс-советник Пентагона объяснил, почему Байден ограниченно вооружает Украину
Экс-советник Пентагона Карбер: США ограниченно вооружают Киев из-за ядерных сил России
Президент США Джо Байден не поставляет Украине оружие в больших масштабах, потому что обеспокоен тем, что Россия может задействовать ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший советник генсека НАТО Манфреда Вёрнера, британского премьера Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.
"Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век", — сказал он в интервью украинскому Пятому каналу.
Аналитик напомнил, что у России есть тысячи ядерных боеголовок, и этот факт президент США вынужден учитывать, поскольку его главная задача — защита американского населения.
Как сообщал Лайф, ранее в Пентагоне заявили, что с момента начала российской "Операции Z" Соединённые Штаты поставили Украине порядка полумиллиона снарядов калибра 155 мм, 16 РСЗО HIMARS c тысячами снарядов GMLRS.
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