Президент США Джо Байден не поставляет Украине оружие в больших масштабах, потому что обеспокоен тем, что Россия может задействовать ядерное оружие. Такое мнение высказал бывший советник генсека НАТО Манфреда Вёрнера, британского премьера Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

"Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в тёмные времена, а в каменный век", — сказал он в интервью украинскому Пятому каналу.

Аналитик напомнил, что у России есть тысячи ядерных боеголовок, и этот факт президент США вынужден учитывать, поскольку его главная задача — защита американского населения.