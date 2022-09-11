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11 сентября, 00:04

Ubisoft показала первый трейлер Assassin’s Creed Mirage

Компания – разработчик компьютерных игр Ubisoft представила трейлер новой части серии игр Assassin's Creed. Она получила приставку Mirage.

Место действия — средневековый Багдад. Главный герой — Басим ибн Исхак — мастер-ассасин из Аббасидского халифата, а также наследник воспоминаний одного из ключевых персонажей серии — Локи.

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Фанатам игры он уже знаком, но как вторичный персонаж — в Assassin's Creed Valhalla. Очевидно, в новой игре будет рассказано о юности Басима. Релиз проекта назначен на май 2023 года. Точная дата не указана. Игра будет презентована на ПК, а также на текущем и предыдущем поколениях консолей.

Как сообщал Лайф, в марте этого года разработчик Assassin’s Creed приостановил продажи игр на российском рынке. Такое же решение приняла Electronic Arts.

Обложка ©

YouTube / Ubisoft

Андрей Григорьев

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