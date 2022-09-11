Ubisoft показала первый трейлер Assassin’s Creed Mirage
Компания – разработчик компьютерных игр Ubisoft представила трейлер новой части серии игр Assassin's Creed. Она получила приставку Mirage.
Место действия — средневековый Багдад. Главный герой — Басим ибн Исхак — мастер-ассасин из Аббасидского халифата, а также наследник воспоминаний одного из ключевых персонажей серии — Локи.
Фанатам игры он уже знаком, но как вторичный персонаж — в Assassin's Creed Valhalla. Очевидно, в новой игре будет рассказано о юности Басима. Релиз проекта назначен на май 2023 года. Точная дата не указана. Игра будет презентована на ПК, а также на текущем и предыдущем поколениях консолей.
Как сообщал Лайф, в марте этого года разработчик Assassin’s Creed приостановил продажи игр на российском рынке. Такое же решение приняла Electronic Arts.
YouTube / Ubisoft