"Хозяйка умерла": Дворцовым пчёлам шёпотом сообщили о кончине Елизаветы II

Пчёлам из Букингемского дворца и Кларенс-хауса сообщили, что королева Елизавета II умерла и их хозяином будет её сын, король Карл III. О соблюдении этой древней традиции рассказали в газете Daily Mail. Ритуал провёл дворцовый пчеловод — 79-летний Джон Чаппл.

"Надо постучать по каждому улью и проговорить: "Хозяйка умерла, но вы не улетайте. Новый хозяин будет для вас хорошим хозяином", — цитирует издание слова Чаппла.

Чаппл повязал на семь ульев траурные ленты и шёпотом поведал насекомым о печальном событии. Если верить преданию, насекомые, не узнав о смерти хозяина, могут перестать приносить мёд и даже могут в итоге погибнуть сами. Им также рассказывают обо всех значимых событиях — рождении новых членов королевской семьи и свадьбах.