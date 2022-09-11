"Хозяйка умерла": Дворцовым пчёлам шёпотом сообщили о кончине Елизаветы II
Пчёл Букингемского дворца уведомили о смерти королевы Елизаветы II
Ульи на пасеке Елизаветы II. Фото © Daily Mail
Пчёлам из Букингемского дворца и Кларенс-хауса сообщили, что королева Елизавета II умерла и их хозяином будет её сын, король Карл III. О соблюдении этой древней традиции рассказали в газете Daily Mail. Ритуал провёл дворцовый пчеловод — 79-летний Джон Чаппл.
"Надо постучать по каждому улью и проговорить: "Хозяйка умерла, но вы не улетайте. Новый хозяин будет для вас хорошим хозяином", — цитирует издание слова Чаппла.
Чаппл повязал на семь ульев траурные ленты и шёпотом поведал насекомым о печальном событии. Если верить преданию, насекомые, не узнав о смерти хозяина, могут перестать приносить мёд и даже могут в итоге погибнуть сами. Им также рассказывают обо всех значимых событиях — рождении новых членов королевской семьи и свадьбах.
Ранее Лайф писал, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец. Они состоятся в Вестминстерском аббатстве в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск).
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.