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11 сентября, 00:39

"Хозяйка умерла": Дворцовым пчёлам шёпотом сообщили о кончине Елизаветы II

Пчёл Букингемского дворца уведомили о смерти королевы Елизаветы II

<p>Ульи на пасеке Елизаветы II. Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11199259/Royal-beekeeper-informed-Queens-bees-HM-died-King-Charles-new-boss.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Ульи на пасеке Елизаветы II. Фото © Daily Mail

Пчёлам из Букингемского дворца и Кларенс-хауса сообщили, что королева Елизавета II умерла и их хозяином будет её сын, король Карл III. О соблюдении этой древней традиции рассказали в газете Daily Mail. Ритуал провёл дворцовый пчеловод — 79-летний Джон Чаппл.

"Надо постучать по каждому улью и проговорить: "Хозяйка умерла, но вы не улетайте. Новый хозяин будет для вас хорошим хозяином", — цитирует издание слова Чаппла.

Чаппл повязал на семь ульев траурные ленты и шёпотом поведал насекомым о печальном событии. Если верить преданию, насекомые, не узнав о смерти хозяина, могут перестать приносить мёд и даже могут в итоге погибнуть сами. Им также рассказывают обо всех значимых событиях — рождении новых членов королевской семьи и свадьбах.

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Ранее Лайф писал, что похороны Елизаветы II пройдут 19 сентября. Об этом сообщил Букингемский дворец. Они состоятся в Вестминстерском аббатстве в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск).

Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики.

Арина Родионова

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