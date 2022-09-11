Кнайсль объяснила, как Европа сама вызвала энергетический кризис

Энергетический кризис в Европе начался ещё в 2021 году и был спровоцирован самими европейскими политиками. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на полях Восточного экономического форума. Она считает, что это результат либерализации последних 15–18 лет. Сейчас рынок электроэнергии работает "по каким-то непонятным принципам" и не является классическим примером баланса спроса и предложения, отмечает политик.

"Его около 18 лет назад направили в сторону предпочтения возобновляемой энергии. Из этого вышло, что рынок получился очень перекошенным. Не хочу вдаваться в технические подробности, но факт в том, что рынок электроэнергии, несмотря на роль возобновляемых источников энергии, всё же сильно зависит от цены газа. Даже когда электричество вырабатывается больше из возобновляемых источников", — цитирует ТАСС слова Кнайсль.

Она напомнила о том, что последствия либерализации стали проявляться год назад. После апреля 2021 года цены на электроэнергию в Европе выросли на 30–40%. Сейчас рост стоимости составил уже 400%. В результате такого скачка домохозяйства приходят в упадок, а для производств и индустрии в целом ситуация ещё хуже. Экс-глава МИД Австрии отметила, что в Британии уже есть такое движение, что люди просто бойкотируют свои счета за электроэнергию. И подчеркнула, что европейский кризис электроэнергии был ещё до газового.

"Он происходит в том числе потому, что в последние годы в Европе инвестировали очень мало в газ и нефть, инвестиции шли на другие направления. Предложение снижается, спрос остаётся, а после пандемии ещё и растёт. Год-полтора в пандемию было достаточно спокойно. И мы ещё можем радоваться, что в Китае спрос остаётся на достаточно низком уровне, поскольку они вводят довольно много локдаунов", — добавила Кнайсль.