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11 сентября, 01:28

Греция ответила на обвинения Турции в обстреле гражданского судна

В Греции сочли провокацией заявления Турции об обстреле судна у Лесбоса

Власти Греции считают провокацией заявления о том, что её Береговая охрана обстреляла гражданское судно у острова Бозджаада (по-гречески он называется Тенедос). Об этом написала газета "Прото тема", комментируя сообщения турецких СМИ о таком инциденте.

"Согласно греческим источникам, в субботу утром судно под флагом Комор, которое двигалось в акватории северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования Греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, продолжая свой курс. Тогда военнослужащие Береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух", — пишет греческое издание.

Газета отмечает, что неустановленное судно было "настолько старым и ржавым, что было трудно выяснить, что оно вообще собой представляет". После инцидента оно продолжило путь. Власти Греции проинформировали Турцию о том, что судно направляется к её берегам.

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Лайф ранее публиковал видео, снятое одним из тех, кто был на обстрелянном гражданском судне. Судя по сообщениям турецких и греческих СМИ, никто не был ранен. А ранее в Турции заявили, что Греция пыталась перехватить морской патрульный самолёт, который совершал полёт в рамках операции НАТО.

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Twitter / L_Team10

Андрей Григорьев

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