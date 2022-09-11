Греция ответила на обвинения Турции в обстреле гражданского судна

Власти Греции считают провокацией заявления о том, что её Береговая охрана обстреляла гражданское судно у острова Бозджаада (по-гречески он называется Тенедос). Об этом написала газета "Прото тема", комментируя сообщения турецких СМИ о таком инциденте.

"Согласно греческим источникам, в субботу утром судно под флагом Комор, которое двигалось в акватории северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования Греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, продолжая свой курс. Тогда военнослужащие Береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух", — пишет греческое издание.

Газета отмечает, что неустановленное судно было "настолько старым и ржавым, что было трудно выяснить, что оно вообще собой представляет". После инцидента оно продолжило путь. Власти Греции проинформировали Турцию о том, что судно направляется к её берегам.