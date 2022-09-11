SpaceX отправила в космос ещё 34 спутника сети Starlink

Американская компания SpaceX запустила в космос ракету-носитель Falcon 9. Она должна вывести на орбиту новую группу микроспутников Starlink, а также спутник связи компании AST SpaceMobile. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск был совершён с космодрома на мысе Канаверал в 21:20 по местному времени (04:20 мск). Микроспутники Starlink займут свои места на низкой орбите, как и аппарат BlueWalker 3.

Первая ступень, задействованная в этом пуске, использовалась уже 13 раз. Её вновь намерены вернуть на Землю. Предполагается, что этот элемент ракеты в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Такая находка позволяет компании снижать стоимость.

Что касается сети Starlink, то она создаётся для обеспечения подключения к Интернету из любой точки Земли. По оценке компании, запуск 11 тысяч спутников и их работа в космосе обойдутся в 10 миллиардов долларов. Пока на орбите около двух с половиной тысяч спутников Starlink.