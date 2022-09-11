Российские танкисты подбили на Украине американский БТР
Трофеем танкистов России на Украине стал американский БТР М-113
Танкисты Южного военного округа России в ходе специальной военной "Операции Z" на юге Украины подбили три единицы тяжёлой бронетехники противника. Одной из них стал американский бронетранспортёр М-113. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Боевая работа танкистов ЮВО в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ
Огонь по позициям вели экипажи танков Т-90. Противник попытался пойти в прорыв, российские танкисты подавили его огнём и уничтожили.
"В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники: два украинских танка и один бронетранспортёр М-113 производства США", — рассказали в оборонном ведомстве.
Американский бронетранспортёр удалось эвакуировать с поля боя. Он стал трофеем.
M-113 был разработан в 1957–1959 годах, а запущен в серийное производство в 1960 году. Его выпускали до 2007 года. Этот БТР долгое время был основным в американский армии. Много таких машин поставлялось в другие страны. Всего было выпущено около 90 тысяч М-113 и техники, созданной на его базе.
Как сообщал Лайф, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал оценку действиям Танковых войск в спецоперации на Украине. Сделал он это в поздравительном послании ко Дню танкиста, который отмечается сегодня.
Минобороны РФ