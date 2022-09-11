Танкисты Южного военного округа России в ходе специальной военной "Операции Z" на юге Украины подбили три единицы тяжёлой бронетехники противника. Одной из них стал американский бронетранспортёр М-113. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Боевая работа танкистов ЮВО в "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Огонь по позициям вели экипажи танков Т-90. Противник попытался пойти в прорыв, российские танкисты подавили его огнём и уничтожили.

"В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений в ходе боя ими было подбито три единицы тяжёлой бронетехники: два украинских танка и один бронетранспортёр М-113 производства США", — рассказали в оборонном ведомстве.

Американский бронетранспортёр удалось эвакуировать с поля боя. Он стал трофеем.

M-113 был разработан в 1957–1959 годах, а запущен в серийное производство в 1960 году. Его выпускали до 2007 года. Этот БТР долгое время был основным в американский армии. Много таких машин поставлялось в другие страны. Всего было выпущено около 90 тысяч М-113 и техники, созданной на его базе.