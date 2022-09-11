Силуанов назвал новый бюджет России самым сложным в своей карьере

У Министерства финансов РФ впереди сложная работа над бюджетом страны, рассчитанным на три следующих года. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Я думаю, что бюджет на предстоящую трёхлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — признался он в эфире "России 24".

Глава Минфина пояснил, что при подготовке бюджета закладываются расходы на обеспечение технологического суверенитета. Страна должна восполнить пробел, который появился из-за ухода с внутреннего рынка зарубежных поставщиков критических технологий. Как отметил Силуанов, нужна "достаточно длительная программа".

"На всё это тоже требуются деньги, и такие деньги мы изыскиваем как в текущем году, так и при подготовке бюджета на предстоящую трёхлетку тоже закладываем их", — сказал министр.

Также в Минфине намерены при планировании бюджета учитывать попытки Запада ввести ограничения на торговлю российской нефтью. А экспортные поставки и объём добычи чёрного золота напрямую влияют на доходы государства.

"Поэтому в новом варианте бюджета и бюджетных правил мы хотим учесть и этот показатель — с тем чтобы защититься от различных рисков в объёмном показателе", — уточнил Силуанов.