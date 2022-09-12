Мужчины поделились 10 самыми ужасными вещами, которые только могут сделать девушки во время секса

"Ну, она может разреветься посреди процесса и начать ныть о том, как ей стыдно за измену парню... а ты и не знал ни про какого парня", — zombiebane.

"Лучшая фраза, чтобы испортить настроение парню: "Ты уже вошёл?" — undeniablybuddha.

"Да, я сказала, что мне 18, но...". Да, конечно, есть много неудобных или даже отвратительных сценариев, но мало что может сравниться с чистым ужасом осознания маячащего на горизонте тюремного срока и пожизненной регистрации сексуальным преступником", — Knowledgeable_Owl.

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"Она может достать телефон и начать играть в Candy Crash. Самый случайный пример, со мной такого не случалось", — warlock415.

"Помню, один парень рассказывал, что во время секса девушка заплакала, а когда он спросил, что случилось, ответила, что он напоминает ей отца. Как после такого продолжать — загадка", — babykoalalalala.

"Я знаю, что это не так уж и плохо, но однажды занимался оральным сексом с девушкой (теперь она моя невеста)... Она крайне неуклюжа в общении. Я посмотрел на неё, и она решила помахать мне рукой в ответ. Я рассмеялся, а она покраснела, как свёкла. Чуть не убило всё настроение", — chadmonsterfucker.

"Критиковать мой плейлист для секса, которым я пользуюсь уже два года, и никаких проблем не было!.." — Moist_Pinecone.

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"Сказать: "Ого, это первый раз, когда член смог полностью поместиться у меня во рту!" — Mcpot11.

"Назвать меня чужим именем — вот это точно хуже не придумаешь", — Cogen_.