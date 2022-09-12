Мужчины поделились 10 самыми ужасными вещами, которые только могут сделать девушки во время секса
Что конкретно может испортить секс? Список, оказывается, намного длиннее, чем вы можете себе представить. Парни вспомнили ужасные истори и вот какие варианты предложили. Собрали 10 самых-самых.
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"Ну, она может разреветься посреди процесса и начать ныть о том, как ей стыдно за измену парню... а ты и не знал ни про какого парня", — zombiebane.
"Лучшая фраза, чтобы испортить настроение парню: "Ты уже вошёл?" — undeniablybuddha.
"Да, я сказала, что мне 18, но...". Да, конечно, есть много неудобных или даже отвратительных сценариев, но мало что может сравниться с чистым ужасом осознания маячащего на горизонте тюремного срока и пожизненной регистрации сексуальным преступником", — Knowledgeable_Owl.
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"Она может достать телефон и начать играть в Candy Crash.
Самый случайный пример, со мной такого не случалось", — warlock415.
"Помню, один парень рассказывал, что во время секса девушка заплакала, а когда он спросил, что случилось, ответила, что он напоминает ей отца. Как после такого продолжать — загадка", — babykoalalalala.
"Я знаю, что это не так уж и плохо, но однажды занимался оральным сексом с девушкой (теперь она моя невеста)... Она крайне неуклюжа в общении. Я посмотрел на неё, и она решила помахать мне рукой в ответ. Я рассмеялся, а она покраснела, как свёкла. Чуть не убило всё настроение", — chadmonsterfucker.
"Критиковать мой плейлист для секса, которым я пользуюсь уже два года, и никаких проблем не было!.." — Moist_Pinecone.
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"Сказать: "Ого, это первый раз, когда член смог полностью поместиться у меня во рту!" — Mcpot11.
"Назвать меня чужим именем — вот это точно хуже не придумаешь", — Cogen_.
"Ещё вариант — издавать громкие стоны и говорить пошлости в стиле порнозвёзд. Недавно у меня был секс с девушкой, которая во время процесса говорила всякие непристойности, причём со стопроцентной серьёзностью. Ну, а мне пришлось сдерживать смех. Сложно, когда тебе говорят что-то типа "трахни мою киску, как бог". В итоге я всё-таки рассмеялся", — Dacheat1212.