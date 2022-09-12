Лолита одним колким словом оценила ограничения на въезд в Евросоюз для россиян

Певица Лолита Милявская — не из стеснительных, всегда говорит, что думает. На этот раз 58-летняя артистка заявила, что на ней не сказался запрет въезда россиян, введённый некоторыми европейскими странами, в частности, прибалтийскими. По признанию звезды, от некоторых предложений выступить за рубежом она отказывается вовсе не из-за тяжёлой логистики.

"Мне это просто не надо. Хотите, честно вам скажу? Одно слово: мне насрать!" — дерзко ответила Милявская.

Лолита привыкла, что постоянно что-то то запрещают, то разрешают, передаёт kp.ru, и научилась не реагировать. В этом, кстати, секрет молодости певицы: "Мне просто на многое насрать! Это мой девиз".