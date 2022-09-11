Актёр Огурцов: На депутатов возлагается большая ответственность, они не будут бездействовать

В советы депутатов городских округов Московской области входят люди, которые не будут бездействовать. Об этом заявил актёр Алексей Огурцов, который участвовал в голосовании в Наро-Фоминском округе. По мнению артиста, в данном органе власти не поленятся решать возникающие проблемы.

"Совет депутатов очень важен. Много людей, которые закрывают глаза на какие-то происходящие вещи, много людей, которые постесняются обратиться к кому-то, много людей, которые просто ленятся обращаться или кому-то помогать. Здесь всё по-другому", — цитирует Огурцова РИАМО.

По его словам, депутаты несут большую ответственность перед людьми. Актёр уверен, что у избираемых богатый жизненный опыт. Огурцов также отметил, что парламентарии, безусловно, будут помогать народу.