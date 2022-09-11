НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 сентября, 12:32

Актёр Огурцов: На депутатов возлагается большая ответственность, они не будут бездействовать

В советы депутатов городских округов Московской области входят люди, которые не будут бездействовать. Об этом заявил актёр Алексей Огурцов, который участвовал в голосовании в Наро-Фоминском округе. По мнению артиста, в данном органе власти не поленятся решать возникающие проблемы.

"Совет депутатов очень важен. Много людей, которые закрывают глаза на какие-то происходящие вещи, много людей, которые постесняются обратиться к кому-то, много людей, которые просто ленятся обращаться или кому-то помогать. Здесь всё по-другому", — цитирует Огурцова РИАМО.

По его словам, депутаты несут большую ответственность перед людьми. Актёр уверен, что у избираемых богатый жизненный опыт. Огурцов также отметил, что парламентарии, безусловно, будут помогать народу.

"Удобно, эффективно, повышает явку": В СПЧ рассказали о перспективах онлайн-голосования

"Удобно, эффективно, повышает явку": В СПЧ рассказали о перспективах онлайн-голосования

Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров