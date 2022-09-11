В Бурятии закрылись избирательные участки

В Бурятии завершилось голосование на выборах, все избирательные участки закрыты. Об этом сообщила избирательная комиссия республики.

Всего на территории региона работало 835 избирательных участков. Было зарегистрировано 691 166 избирателей. По состоянию на 18:00 свой голос отдали 220 933 человека.

"В 20:00 (15:00 мск) все участки для голосования были закрыты", — приводит сообщение РИА "Новости".

Напомним, в Бурятии выбирали главу региона, также проходили довыборы в горсовет Улан-Удэ и ряд муниципальных выборов.