Памфилова назвала "скучноватыми" текущие выборы в России с точки зрения нарушений

Нынешняя избирательная кампания в России является "скучноватой" с точки зрения количества нарушений. Об этом на заседании ЦИК РФ заявила глава ведомства Элла Памфилова.

"Нынешняя кампания, я говорила, живая, конкурентная, но с точки зрения нарушений она скучноватая. Мы вчера сидели, мониторили всё, собирали, сегодня разбирали. Наскребли всё, что можно. Я рада этому, стучу по столу, но никак это нас всех с вами, кто мониторит, не должно успокаивать, потому что апофеоз и самое сложное — период, когда идёт подсчёт голосов, тут очень важно бдительность не терять, чтобы кампания прошла достойно", — сказала она.

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦИК РФ Элла Памфилова дала старт подсчёту первых голосов единого дня голосования. Этим регионом стал Камчатский край. Там уже закрылись избирательные участки, подсчёт голосов будет отображаться в реальном времени.