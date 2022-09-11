"Важно, что не заметается мусор под ковёр": В СПЧ оценили ход выборов в России

Выборы в России проходят спокойно, а большая часть сообщений о нарушениях не подтверждается. Такое заявление сделал глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Важно, что не заметается мусор под ковёр. В прошлые годы были сложные ситуации. Не надо ничего прятать, надо прямо и честно обсуждать недостатки, которые есть в системе, а они есть в любой, и принимать решительные меры. То, как ЦИК подходит к проблемам, даёт позитивный результат", — сказал он в ходе брифинга в Центризбиркоме РФ.

Фадеев напомнил, что СПЧ создал временную рабочую группу, члены которой занимаются мониторингом голосования. Она работает во всех российских субъектах, где проходят выборы. Как признался глава СПЧ, хоть группа и не обладает большой мощностью, "но полномочия у нас серьёзные".

Ранее Лайф сообщал, что ЦИК РФ за минувшие сутки зафиксировала 58 попыток потенциально опасного воздействия на свои сетевые ресурсы, их число с 1 июня увеличилось до 29 234. При этом новых DDoS-атак замечено не было, их количество осталось прежним — 94.