"Важно, что не заметается мусор под ковёр": В СПЧ оценили ход выборов в России
Глава СПЧ Фадеев рассказал о ходе избирательной кампании в России
Выборы в России проходят спокойно, а большая часть сообщений о нарушениях не подтверждается. Такое заявление сделал глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Важно, что не заметается мусор под ковёр. В прошлые годы были сложные ситуации. Не надо ничего прятать, надо прямо и честно обсуждать недостатки, которые есть в системе, а они есть в любой, и принимать решительные меры. То, как ЦИК подходит к проблемам, даёт позитивный результат", — сказал он в ходе брифинга в Центризбиркоме РФ.
Фадеев напомнил, что СПЧ создал временную рабочую группу, члены которой занимаются мониторингом голосования. Она работает во всех российских субъектах, где проходят выборы. Как признался глава СПЧ, хоть группа и не обладает большой мощностью, "но полномочия у нас серьёзные".
Ранее Лайф сообщал, что ЦИК РФ за минувшие сутки зафиксировала 58 попыток потенциально опасного воздействия на свои сетевые ресурсы, их число с 1 июня увеличилось до 29 234. При этом новых DDoS-атак замечено не было, их количество осталось прежним — 94.
Напомним, в единый день голосования в России проводится 4,7 тысячи выборов различного уровня. Речь идёт о 31,2 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Основной день — 11 сентября, в отдельных регионах выборы проходят три дня начиная с 9 сентября. Россияне голосуют за депутатов регионального и местного уровня: это выборы в шесть законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум. Также пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов. Ожидается, что свои голоса отдадут более 44 миллионов избирателей.
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