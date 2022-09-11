WSJ: Перекрытие "Северного потока" шокировало ЕС на фоне приближающейся зимы

Остановка поставок газа по "Северному потоку" шокировала страны Евросоюза в преддверии зимы, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, этим решением был нанесён серьёзный удар по европейской экономике, курс евро упал ниже доллара впервые за 20 лет, а стоимость энергоресурсов выросла многократно. Из-за этого ЕС в экстренном порядке стал думать над новыми планами борьбы с энергокризисом.

При этом, по мнению авторов, ситуация в Европе лишь усиливает инфляцию, рост безработицы и обнищание населения. Кроме того, остановка газопровода приводит к падению фондовых рынков в ряде стран и уменьшению покупательской способности людей.