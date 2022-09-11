МО РФ: ВСУ намеренно обстреливают энергоинфраструктуру на освобождённых территориях

Украинские войска продолжают намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры на освобождённой территории для причинения страданий мирному населению. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Киевский режим в целях дестабилизации обстановки на освобождённой Российскими вооружёнными силами территории и причинения страданий мирному населению продолжает намеренные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и линий электропередачи", — сказал он в ходе брифинга.

Так, на территории Донецкой Народной Республики артиллерия ВСУ многократно наносила удары по 22 важным объектам электроснабжения для обесточивания населённых пунктов, детских садов, объектов жизнеобеспечения населения и промышленных предприятий.

1 сентября в результате удара были обесточены три шахты Донецкой угольной энергетической компании, где под землёй оказались заблокированы десятки шахтёров. Накануне, 10 сентября, из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка было обесточено 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения осталось свыше 1600 гражданских объектов.

Кроме того, с 1 сентября украинские войска 26 раз обстреляли территорию Запорожской АЭС и город Энергодар. Конашенков подчеркнул, что ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и прицельно.