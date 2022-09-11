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Опубликовано 11 сентября 2022, 10:45

Военные РФ поразили 43 артиллерийских подразделения и военную технику ВСУ в 103 районах

Российские силовики поразили более 40 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Вооружённых сил Украины в 103 районах. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах", — сообщил он.

Минобороны: ВС РФ "Искандерами" ударили по 28-й бригаде ВСУ на ж/д станции в ДНР
Минобороны: ВС РФ "Искандерами" ударили по 28-й бригаде ВСУ на ж/д станции в ДНР

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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