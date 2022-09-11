Военные РФ поразили 43 артиллерийских подразделения и военную технику ВСУ в 103 районах
Российские силовики поразили более 40 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Вооружённых сил Украины в 103 районах. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
VK / Минобороны России