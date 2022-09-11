Военные РФ поразили 43 артиллерийских подразделения и военную технику ВСУ в 103 районах

Российские силовики поразили более 40 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику Вооружённых сил Украины в 103 районах. Такое заявление на брифинге сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника противника в 103 районах", — сообщил он.