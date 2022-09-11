Российские средства ПВО в районе Угледара в ДНР сбили украинский вертолёт Ми-8

Российские средства ПВО в районе города Угледар Донецкой Народной Республики сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Томина Балка Херсонской области, Снигирёвка Николаевской области и Кирилловка ДНР", — сообщил он.

Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Уды Харьковской области сбиты две баллистические ракеты "Точка-У" и два противорадиолокационных летательных аппарата HARM, принадлежащие США. Кроме того, вблизи Новой Каховки Херсонской области российским военным удалось перехватить 12 снарядов американских РСЗО HIMARS и девять реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха".