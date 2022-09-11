Попытка украинских войск навести переправу через реку Оскол в Купянском районе Харьковской области была сорвана экипажем ударного вертолёта Ми-35 Вооружённых сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Экипаж вертолёта Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через Оскол в Харьковской области. Видео © Telegram-канал Минобороны России

Экипаж майора Сергея Бондарчука и старшего лейтенанта Максима Игольникова с 5 сентября выполнял задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки войск по срыву контрнаступления украинских формирований на Купянском направлении. Ежесуточно совершались по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых — ночью. В ходе выполнения очередного задания был обнаружен противник, пытающийся скрытно навести переправу вблизи населённого пункта Сеньково.

"Доложив о вскрытых действиях противника и оценив обстановку, экипаж вертолёта нанёс огневое поражение противнику, применив средства авиационного поражения", — указали в ведомстве.

"Красавчик, давай-давай-давай", — слышен на кадрах голос одного из членов экипажа.

Грамотными, профессиональными и решительными действиями экипаж вертолёта не позволил противнику навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину обороны.