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Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 06:02
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Кадыров пообещал вернуть потерянные города на Харьковском направлении

Потерянные Россией города на Харьковском направлении будут возвращены обратно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов — Изюм, Купянск, Балаклея в Харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии", — сказал он в аудиосообщении в телеграм-канале.

При этом Кадыров официально заявил, что эти города будут возвращены обратно. По его словам, "там уже находятся наши люди, специально подготовленные для этой работы". Кроме того, готовы выехать ещё около десяти тысяч бойцов. Глава Чечни пообещал, что в ближайшем будущем "мы дойдём до Одессы и вы увидите конкретные результаты".

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"То, что ушли и отдали несколько городов, — в этом тоже есть плюс. Я не могу кого-то обвинить, потому что не понимаю углублённо, какая стратегия выработана. Но я знаю одно — Россия победит, и эти натовские шайтаны и западноевропейские спецслужбы, их оружие будет подавлено, подавлено духом наших бойцов", — считает Кадыров.

Ранее Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, для этого в течение трёх суток была проведена операция по свёртыванию и переброске подразделений.

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Артур Лапсаков
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