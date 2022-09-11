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Опубликовано 11 сентября 2022, 06:18
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Показаны кадры боевой работы российских Су-25 под Изюмом

Минобороны: Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом

Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику Вооружённых сил Украины. Министерство обороны РФ опубликовало в телеграм-канале видео с боевой работой самолётов, поддерживающих огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки в ходе специальной военной операции в Незалежной.

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства.

В результате штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ, добавили в министерстве. Также указывается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолёты к повторному выполнению задач.

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Кадр из видео. Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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