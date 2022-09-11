Показаны кадры боевой работы российских Су-25 под Изюмом
Минобороны: Штурмовики Су-25 ВКС РФ уничтожили позиции и технику ВСУ под Изюмом
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику Вооружённых сил Украины. Министерство обороны РФ опубликовало в телеграм-канале видео с боевой работой самолётов, поддерживающих огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки в ходе специальной военной операции в Незалежной.
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
"Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнём подразделения изюмско-балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства.
В результате штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ, добавили в министерстве. Также указывается, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава подготовили самолёты к повторному выполнению задач.
Ранее Лайф писал, что российские танкисты подбили на Украине американский БТР М-113. Огонь по позициям вели экипажи танков Т-90. Противник попытался пойти на прорыв, российские танкисты подавили его огнём и уничтожили.
Кадр из видео. Telegram / Минобороны России