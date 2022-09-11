Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за несколько дней
МО РФ: ВСУ за четыре дня потеряли более 4000 бойцов под Николаевом и Харьковом
В период с 6 по 10 сентября Воздушно-космические силы РФ на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях уничтожили более четырёх тысяч украинских бойцов и ранили свыше восьми тысяч военных. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В общей сложности только на двух данных направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", — сказал он.
По словам Конашенкова, на Николаево-Криворожском направлении ВКС РФ высокоточными ракетными ударами уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. В результате было ликвидировано более 100 украинских военных и 15 единиц автомобильной и бронированной техники.
Накануне сообщалось, что российские силовики уничтожили свыше двух тысяч военных ВСУ в боях у Балаклеи и Изюма. Также ВС РФ ликвидировали свыше ста единиц бронетехники и артиллерии.
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