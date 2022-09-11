В период с 6 по 10 сентября Воздушно-космические силы РФ на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях уничтожили более четырёх тысяч украинских бойцов и ранили свыше восьми тысяч военных. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В общей сложности только на двух данных направлениях с 6 по 10 сентября потери киевского режима составили свыше четырёх тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными", — сказал он.

По словам Конашенкова, на Николаево-Криворожском направлении ВКС РФ высокоточными ракетными ударами уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Николаева. В результате было ликвидировано более 100 украинских военных и 15 единиц автомобильной и бронированной техники.