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11 сентября, 05:14

Житель Киевского района Донецка погиб в результате обстрела ВСУ

<p>Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dnronline/78159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ДНР Онлайн</a></p>

Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Киевский район Донецка, по улице Светлова погиб мужчина", — говорится в сообщении.

Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке

Три человека погибли в результате удара ВСУ по привокзальному рынку в Донецке

Ранее Лайф рассказывал, что под Николаевом четыре человека погибли при подрыве на минах ВСУ. По этой же причине сгорели тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса.

Светлана Оперук

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