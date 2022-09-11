Житель Киевского района Донецка погиб в результате обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
В результате обстрела со стороны украинских силовиков в Киевском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (Вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) атаковали Киевский район Донецка, по улице Светлова погиб мужчина", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что под Николаевом четыре человека погибли при подрыве на минах ВСУ. По этой же причине сгорели тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса.