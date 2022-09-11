Дешевле, чем платить за отопление: Три страны начали "охоту" на немецких туристов-пенсионеров

Европейские пенсионеры, которые могут отправиться в тёплые страны, чтобы переждать зиму, стали объектом "охоты" для туристических отраслей Турции, Греции и Египта. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать "зимним домом" для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в тёплые края. В первую очередь "охота" идёт за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов", — приводит РИА "Новости" пояснение АТОР.

По данным ассоциации, Турция в грядущие месяцы намерена принять европейских туристов в два раза больше, чем в прошлом году. Гендиректор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур, заявил, что, если европейские пенсионеры будут отдыхать зимой в отеле по системе "всё включено", это обойдётся им в два раза дешевле, чем оплата отопления дома в Германии. 90-дневное пребывание в отеле (с января по март) он оценил всего в 2640 евро на человека (примерно 160 тысяч рублей).

Подобные программы также запускают в Египте и Греции. Министр туризма последней придумал соответствующий лозунг: "Погода лучше, жизнь дешевле".