Кнайсль рассказала, когда Россия и ЕС смогут восстановить отношения

Россия и Евросоюз могут восстановить отношения, но это станет возможным, только когда будет восстановлено доверие друг к другу, которое они утратили. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"Столько фарфора было разбито, столько доверия уничтожено. Я думаю, что это возможно. Только для этого нужны люди, которые будут в этом искренне заинтересованы и которые будут уважительны друг к другу", — сказала экс-глава австрийского ведомства в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

По её словам, сейчас "дипломатия как ремесло уже утеряна": политики перестали выделять достаточно времени на общение, обмен мнениями.

"И могу сказать: чем больше я путешествую на восток, тем больше замечаю этот временной элемент — что здесь люди находят время друг для друга. Это существенно", — сказала Кнайсль.