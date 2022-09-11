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11 сентября, 03:57

Во Владивостоке рабочие наткнулись на мумию

Во Владивостоке при ремонте теплотрассы откопали мумифицированное тело

<p>Обнаруженное тело мужчины. Фото © <a href="https://newsbox24.tv/novosti/kriminal/vo-vladivostoke-vo-vremya-provedeniya-rabot-rabochie-otkopali-mumificirovannyj-trup-cheloveka/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newsbox24.tv</a></p>

Обнаруженное тело мужчины. Фото © Newsbox24.tv

При ремонте теплотрассы в районе улицы Баляева во Владивостоке рабочие откопали труп мужчины. Тело, судя по всему, уже долго лежало в земле: оно мумифицировалось.

Как сообщает Newsbox24.tv, скелет был закопан в землю на несколько метров. Работы на том участке сразу свернули. На место ЧП приехали следователи, они осмотрели тело. Определить личность мужчины и причину его смерти будет непросто: ткани разложились. Нужно провести экспертизы.

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Арина Родионова

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