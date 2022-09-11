Во Владивостоке рабочие наткнулись на мумию
Во Владивостоке при ремонте теплотрассы откопали мумифицированное тело
Обнаруженное тело мужчины. Фото © Newsbox24.tv
При ремонте теплотрассы в районе улицы Баляева во Владивостоке рабочие откопали труп мужчины. Тело, судя по всему, уже долго лежало в земле: оно мумифицировалось.
Как сообщает Newsbox24.tv, скелет был закопан в землю на несколько метров. Работы на том участке сразу свернули. На место ЧП приехали следователи, они осмотрели тело. Определить личность мужчины и причину его смерти будет непросто: ткани разложились. Нужно провести экспертизы.
Ранее Лайф писал, что на севере Мексики нашли тело журналиста, пропавшего неделю назад. Труп был обнаружен в муниципалитете Сан-Луис-Рио-Колорадо на границе с США.