Во Владивостоке рабочие наткнулись на мумию

При ремонте теплотрассы в районе улицы Баляева во Владивостоке рабочие откопали труп мужчины. Тело, судя по всему, уже долго лежало в земле: оно мумифицировалось.

Как сообщает Newsbox24.tv, скелет был закопан в землю на несколько метров. Работы на том участке сразу свернули. На место ЧП приехали следователи, они осмотрели тело. Определить личность мужчины и причину его смерти будет непросто: ткани разложились. Нужно провести экспертизы.