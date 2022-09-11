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11 сентября, 03:32

В Киеве предрекли Украине крайне тяжёлую зиму без электроэнергии с ЗАЭС

Секретарь СНБО Украины Данилов: Зимой будет крайне трудно без энергии с ЗАЭС

Если Украина не будет получать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, страну ждёт очень тяжёлая зима. Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", — сказал Данилов в интервью порталу LB.ua.

Впрочем, он добавил, что проблемы у Украины могут возникнуть не только с Запорожской атомной электростанцией.

Ситуацию на Запорожской АЭС признали критической

Ситуацию на Запорожской АЭС признали критической

Как сообщал Лайф, ранее в Администрации Запорожской области заявили, что Киев в одностороннем порядке прекратил переток энергии с ЗАЭС: украинская сторона намеренно не принимала электричество, хотя возможность подавать его была.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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