В Киеве предрекли Украине крайне тяжёлую зиму без электроэнергии с ЗАЭС

Если Украина не будет получать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции, страну ждёт очень тяжёлая зима. Об этом предупредил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Если, не дай бог, Запорожская атомная станция не будет производить для нашей страны энергетику в достаточном количестве, нам будет крайне трудно зимой", — сказал Данилов в интервью порталу LB.ua.

Впрочем, он добавил, что проблемы у Украины могут возникнуть не только с Запорожской атомной электростанцией.