Под Николаевом четыре человека погибли при подрыве на минах ВСУ

В подконтрольной России части Николаевской области как минимум четыре мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Также по этой причине сгорели тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса. Об этом рассказали в экстренных службах соседней Херсонской области.

"С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесён тяжёлый удар: Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Он рассказал, что ещё 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между сёлами Покровка и Васильевка. Пожар там полыхал трое суток. Местные жители смогли справиться с огнём.

Для пожарных проблема ещё и в том, что в регионе действуют украинские диверсионные группы. Они минируют дороги общего пользования. На их минах уже подорвались два автомобиля, в которых было по два мирных жителя.