Под Николаевом четыре человека погибли при подрыве на минах ВСУ
В подконтрольной России части Николаевской области как минимум четыре мирных жителя погибли в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Также по этой причине сгорели тысячи гектаров леса в уникальном заповеднике на полуострове Кинбурнская коса. Об этом рассказали в экстренных службах соседней Херсонской области.
"С началом боевых действий по экосистеме полуострова был нанесён тяжёлый удар: Кинбурнскую косу накрыли пожары, которые возникли из-за артиллерийских ударов ВСУ. На сегодняшний день выгорело и безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.
Он рассказал, что ещё 30 июля украинская артиллерия обстреляла зажигательными снарядами лес между сёлами Покровка и Васильевка. Пожар там полыхал трое суток. Местные жители смогли справиться с огнём.
Для пожарных проблема ещё и в том, что в регионе действуют украинские диверсионные группы. Они минируют дороги общего пользования. На их минах уже подорвались два автомобиля, в которых было по два мирных жителя.
Как сообщал Лайф, ранее в Минобороны рассказали о бегстве украинских военных под Николаевом и Херсоном. Они дезертировали из-за больших потерь.
Flickr / ministryofdefenceua