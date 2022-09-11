Летящий к Луне спутник NASA дал сбой

Спутник NASA CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий американской обитаемой окололунной станции Gateway, переведён в безопасный режим. Причиной послужили возникшие во время орбитального манёвра неполадки.

"Группа операций миссии находится на связи с космическим кораблём и работает над решением при поддержке Deep Space Network. Дополнительные обновления будут предоставляться по мере их доступности", — говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Там добавили, что команда миссии хорошо осведомлена о состоянии спутника и в данный момент ищет решение проблемы с помощью Сети дальней космической связи (DSN). CAPSTONE провёл плановый манёвр по коррекции траектории полёта вечером 8 сентября.

Запуск CAPSTONE был осуществлён со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 13:55 мск) с помощью ракеты-носителя Electron.