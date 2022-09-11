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11 сентября, 02:49

Летящий к Луне спутник NASA дал сбой

Летящий к Луне спутник NASA перевели в безопасный режим из-за неполадок

<p>Спутник NASA CAPSTONE. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/CAPSTONE#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CAPSTONE_facing_the_Sun_(ACD22-0003-004).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daniel J. Rutter</a></p>

Спутник NASA CAPSTONE. Фото © Wikipedia / Daniel J. Rutter

Спутник NASA CAPSTONE, который направляется к Луне для проверки технологий американской обитаемой окололунной станции Gateway, переведён в безопасный режим. Причиной послужили возникшие во время орбитального манёвра неполадки.

"Группа операций миссии находится на связи с космическим кораблём и работает над решением при поддержке Deep Space Network. Дополнительные обновления будут предоставляться по мере их доступности", — говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Там добавили, что команда миссии хорошо осведомлена о состоянии спутника и в данный момент ищет решение проблемы с помощью Сети дальней космической связи (DSN). CAPSTONE провёл плановый манёвр по коррекции траектории полёта вечером 8 сентября.

Запуск CAPSTONE был осуществлён со стартового комплекса компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии 28 июня в 05:55 по местному времени (в 13:55 мск) с помощью ракеты-носителя Electron.

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Ранее Лайф писал, что в начале июня NASA сообщило о потере связи с летящим к Луне аппаратом CAPSTONE. У корабля Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment возникли проблемы при контакте с Сетью дальней космической связи.

Арина Родионова

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