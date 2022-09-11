"Предлагает европейскую сказку": Эксперт заявил, что под Санду зашаталось президентское кресло

Акции протестов, развернувшиеся в Молдавии из-за политики властей республики, могут привести к тому, что президент республики Майя Санду потеряет должность. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов. По его словам, есть вероятность, что митинги продолжатся и после 18 сентября.

"Полагаю, что с высокой долей вероятности протесты будут подавлены. В то же время нельзя исключать смещения Майи Санду с занимаемого поста. В этом случае это будет очень серьёзный урок и соответствующий сигнал для Европы", — рассказал Ежов телеканалу "360".

Доцент отметил, что, даже если Санду покинет кресло, проблемы в стране останутся. В Кишинёве тысячи жителей республики вышли на улицы с протестом против "европейской сказки". Они выразили недовольство не только растущими ценами на газ, но и решениями, которые привели к милитаризации страны. По мнению людей, самое худшее, что на фоне всего этого власти страны бездействуют.

"Есть Майя Санду, являющаяся гражданкой Румынии и, по сути, предлагающая молдаванам "европейскую сказку". Они в этой "европейской сказке" уже разочаровались и мало понимают, куда они идут. Поэтому представители оппозиционных партий выходят на протестные акции", — рассказал Ежов.