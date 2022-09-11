Россиянка за два года "вырастила" полулитровую кисту рядом с печенью

В Люберецкой областной больнице врачи удалили 54-летней женщине кисту рядом с печенью. Новообразование содержало 500 миллилитров жидкости. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Пациентка обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт и боли в области живота, которые она испытывала в течение двух лет.

"При этом практически каждый приём пищи сопровождался чувством жжения в животе, из-за чего она похудела на семь килограммов. В результате проведённых обследований у пациентки выявили кисту брюшной полости рядом с левой долей печени. Она содержала 500 миллилитров жидкости", — говорится в сообщении ведомства.

Врачи рассказали, что капсула была настолько тонкой, что могла порваться от малейшего толчка в живот. Разрыв мог привести к развитию перитонита и, как следствие, к летальному исходу. Поэтому было принято решение удалить кисту без большого разреза — через прокол под ультразвуковым и рентген-контролем, через ткань печени. Операция заняла 30 минут. Как уточнил главврач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов, такие малоинвазивные вмешательства позволяют уменьшить операционную травму и сократить период реабилитации.