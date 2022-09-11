Карл III официально стал королём Австралии

Новый король Великобритании Карл III сегодня официально стал новым главой и австралийского государства. Об этом сообщает телеканал SBS.

Премьер Австралии Энтони Албаниз выступил с соответствующим заявлением в ходе церемонии в здании парламента в Канберре. 22 сентября глава правительства объявил в стране днём национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. На похороны в Лондон отправятся сам Албаниз и генерал-губернатор Дэвид Хёрли.