Карл III официально стал королём Австралии
Новый король Великобритании Карл III сегодня официально стал новым главой и австралийского государства. Об этом сообщает телеканал SBS.
Премьер Австралии Энтони Албаниз выступил с соответствующим заявлением в ходе церемонии в здании парламента в Канберре. 22 сентября глава правительства объявил в стране днём национального траура в связи со смертью королевы Елизаветы II. На похороны в Лондон отправятся сам Албаниз и генерал-губернатор Дэвид Хёрли.
В свою очередь, Национальное радио Новой Зеландии сообщило сегодня, что Карл III стал королём и этой страны.
Как сообщал Лайф, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, последние минуты она провела со своей семьёй в замке Балморал в шотландской резиденции. Новым монархом Соединённого Королевства стал её старший сын принц Уэльский Чарльз — Карл III. Соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II выразили президент РФ Владимир Путин, лидеры США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики. 10 сентября Карла III официально провозгласили королём, с чем его и поздравил Владимир Путин.
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